Песков: Путин не планирует ехать на саммит G20 в Майами

Президент России Владимир Путин пока не планирует лично участвовать в саммите G20, который должен пройти в декабре 2026 года в Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал тему, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, речь о поездке президента в США сейчас не идёт.

«Нет, об этом речи не идет в настоящий момент. Президент не собирается», — сказал Песков.

Других подробностей о формате возможного участия России в предстоящей встрече пока не приводится.

G20 — это объединение крупнейших экономик мира, куда входят 19 стран и Евросоюз. На саммитах лидеры государств обсуждают вопросы мировой экономики, финансовой стабильности, торговли, энергетики и международной политики. В 2026 году встреча лидеров «двадцатки» запланирована в США, принимающей стороной выступает город Майами.