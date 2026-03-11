Маму погибшей в ДТП актрисы Екатерины Ведуновой перевели из реанимации

70-летнюю мать актрисы Екатерины Ведуновой, пострадавшую в страшной аварии, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом рассказала сестра артистки Мария Дроздова.

По её словам, пожилая женщина получила тяжёлые травмы, однако сейчас её состояние постепенно улучшается. «У неё был сильный ушиб головы, лёгких, переломы рёбер, внутреннее кровоизлияние. Сейчас динамика положительная. Её сейчас перевели в отделение из реанимации, восстанавливается», — сообщила Дроздова нашим коллегам из MSK1.RU.

Трагедия произошла вечером 4 марта на 439-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 77-летний водитель Renault потерял управление и выехал на встречную полосу. После этого машина столкнулась с фургоном «Луидор». Екатерина Ведунова погибла на месте от полученных травм. Её 15-летнюю дочь Элину доставили в больницу, однако спасти девушку не удалось — у неё остановилось сердце. Водитель легковушки и мать актрисы были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Екатерина Ведунова — российская актриса театра и кино, в её фильмографии, по данным Kino-Teatr.ru, 11 работ. Она снималась в проектах «Склиф», «Склифосовский» (13-й сезон, в производстве), «Великолепная пятёрка-7», а также в ряде других телевизионных сериалов. Кроме того, Ведунова была связана с Балаковским драматическим театром.