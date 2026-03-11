Владимир Путин
11 марта, 09:06

В России продажи обуви с признаками контрафакта упали на 32%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hanohiki

Согласно данным Центра перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак», в 2025 году наблюдалось существенное снижение объемов продаж обуви с признаками контрафакта. Общий рыночный показатель сократился на 32%, в то время как в сегменте онлайн-торговли снижение составило 12%. Эти сведения были опубликованы изданием «Коммерсант».

ЦРПТ сообщает, что из 57 миллионов нарушений, зафиксированных в онлайн-сегменте, около 75% приходятся на продажу контрафактной продукции. Отмечается, что в некоторых категориях товаров доля подделок остаётся высокой. В частности, директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров указывает, что для кроссовок известных брендов этот показатель может достигать 70%. По его данным, до 80% контрафактных кроссовок поступает в Россию из-за рубежа.

Эксперт также подчеркнул, что себестоимость производства высококачественных подделок может быть сопоставима с затратами на изготовление оригинальной продукции. Он добавил, что значительно более низкая цена реплики, как правило, свидетельствует об использовании материалов худшего качества.

Петербуржцу грозит штраф в 2,4 млн рублей за реплику часов Rolex, принятую за оригинал
Ранее сообщалось, что в крупнейших ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга эксперты не нашли ни одной настоящей пары кроссовок Nike и Adidas из 1300 проверенных. Специалисты поделились, что чаще всего им попадались кривая колодка, косяки в конструкции, разное расстояние между люверсами, плохие швы, отсутствие маркировки, дешёвые материалы и резкий химический запах.

