Петербуржцу грозит штраф в 2,4 млн рублей за реплику часов Rolex, принятую за оригинал
Жителю Петербурга грозит штраф около 2,4 млн рублей после того, как таможенники аэропорта Пулково приняли подаренную ему реплику Rolex за оригинальные часы. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Петербуржцу грозит 2,4 млн ₽ за реплику часов Rolex, принятую за оригинал. Фото © Telegram / Baza
Мужчина по имени Сергей рассказал, что во время досмотра в «красном» коридоре сотрудники ФТС обратили внимание на его часы — реплику Rolex Oyster GMT‑Master II, подаренную другом и оценённую в около 300 долларов.
Таможенники не поверили его словам и провели экспертизу. По словам Сергея, специалист оценивал часы «на глаз», сравнивая с изображением из Интернета, и признал их оригинальными. Дело передано в суд, и мужчине грозит штраф в двукратном размере рыночной стоимости часов.
Юрист Сергея, Диана Кабардокова, оспаривает решение, пытаясь доказать, что часы являются репликой. Сам мужчина отшучивается, что даже если его признают виновным, он сможет требовать с таможни настоящие Rolex, за которые будет уплачен штраф.
Ранее таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России фрагменты метеорита, упавшего в Рязанской области в 2003 году. Мужчина собирался вылететь из московского аэропорта Домодедово в Дубай и уже проходил через «зелёный коридор», когда его остановили сотрудники таможни.
Rolex Oyster GMT‑Master II. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder