Петербуржцу грозит штраф в 2,4 млн рублей за реплику часов Rolex, принятую за оригинал

Жителю Петербурга грозит штраф около 2,4 млн рублей после того, как таможенники аэропорта Пулково приняли подаренную ему реплику Rolex за оригинальные часы. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Мужчина по имени Сергей рассказал, что во время досмотра в «красном» коридоре сотрудники ФТС обратили внимание на его часы — реплику Rolex Oyster GMT‑Master II, подаренную другом и оценённую в около 300 долларов.

Таможенники не поверили его словам и провели экспертизу. По словам Сергея, специалист оценивал часы «на глаз», сравнивая с изображением из Интернета, и признал их оригинальными. Дело передано в суд, и мужчине грозит штраф в двукратном размере рыночной стоимости часов.

Юрист Сергея, Диана Кабардокова, оспаривает решение, пытаясь доказать, что часы являются репликой. Сам мужчина отшучивается, что даже если его признают виновным, он сможет требовать с таможни настоящие Rolex, за которые будет уплачен штраф.

