Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области
Российские войска освободили населённый пункт Червоная Заря в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга о ходе СВО.
А накануне стало известно, что российские военные сорвали попытку украинских подразделений провести пиар-акцию на освобождённых территориях Днепропетровской области. Около двух недель назад украинские силы попытались прорваться в южном направлении, но были остановлены.
