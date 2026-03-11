Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
11 марта, 09:07

Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области

Обложка © РИА Новости / Александр Река

Российские войска освободили населённый пункт Червоная Заря в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга о ходе СВО.

Песков заявил, что СВО должна завершиться успехом
А накануне стало известно, что российские военные сорвали попытку украинских подразделений провести пиар-акцию на освобождённых территориях Днепропетровской области. Около двух недель назад украинские силы попытались прорваться в южном направлении, но были остановлены.

Александра Вишнякова
