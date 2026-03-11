Расчёты ПВО за сутки сбили две ракеты Storm Shadow и 350 беспилотников ВСУ

Российские ПВО за сутки отразили атаку ВСУ, уничтожив две крылатые ракеты Storm Shadow и 350 беспилотников в зоне проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, также за минувшие сутки были сбиты четыре управляемые авиабомбы и шесть снарядов HIMARS.

А до этого стало известно, что территория ДНР, которая остаётся под контролем Киева, за последние полгода сократилась с примерно 25% до 15–17%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле.