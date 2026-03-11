Россияне рискуют схлопотать штраф за сбор подснежников и хохлаток

Юрист Алла Георгиева напомнила россиянам об ответственности за сбор первоцветов. Перед тем как срывать растения, необходимо убедиться, что они не занесены в Красную книгу России или региона.

За сбор хохлаток, некоторых видов подснежников, цикламенов и кандыка кавказского предусмотрен штраф по КоАП, пишет «Москва 24». Для юридических лиц штрафы до миллиона рублей, для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных — 15–20 тысяч.

Если цветы срывают на территории заповедника или национального парка, либо действия привели к гибели популяции (сбор с корнями), наступает уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ. Наказание — обязательные работы до 480 часов, исправительные до двух лет, принудительные работы или лишение свободы до четырёх лет плюс штраф до миллиона рублей.

Уголовная ответственность наступает с 16 лет. За детей младшего возраста отвечают родители — их могут оштрафовать на 500–2000 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Тем временем в Подмосковье намерены ввести штрафы за сбор и продажу грибов из региональной Красной книги. Этот вопрос планируют рассмотреть в Министерстве экологии и природопользования Московской области.