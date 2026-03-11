Владимир Путин
11 марта, 10:26

Ресторан True Cost с кишечной палочкой в блюдах привлекут к ответственности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Edvard Nalbantjan

Роспотребнадзор выявил нарушения в сети ресторанов True Cost после внеплановых проверок. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Контроль условий прошёл в заведениях на Октябрьском Поле, Славянской площади и Преображенской площади.

По данным инспекции, в блюдах обнаружили кишечную палочку. Также зафиксировано превышение микробиологических показателей почти в 70 раз. По итогам проверок руководству заведений выдали предписания с требованием устранить выявленные нарушения.

Юридическое лицо планируют привлечь к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов. Сети ресторанов может грозить штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Ранее лабораторные исследования блюд из ресторана TRUE COST показали критическое микробное загрязнение и наличие кишечной палочки. Некоторые блюда имели необычную консистенцию и привкус: тартар оказался слишком вязким, а у солянки ощущался запах холодильной камеры.

Полина Никифорова
