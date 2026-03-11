Мальчик играл с младшей сестрой и случайно застрелил её из пистолета матери

В Детройте произошла трагедия: подросток случайно застрелил свою шестилетнюю сестру. Об этом сообщает издание People. Инцидент произошёл на парковке возле магазина Farmer John Food Center.

По данным полиции, 41-летняя Тоня Джонсон оставила пятерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет в автомобиле и ушла в заведение. Во время игры один из мальчиков нашёл в машине пистолет, принадлежащий матери, случайно выстрелил из него и ранил младшую сестру.

Девочку доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Во время обыска в доме женщины полиция обнаружила ещё оружие, к которому дети имели свободный доступ. Матери предъявили обвинения в нарушении правил хранения оружия и жестоком обращении с детьми.

Ранее в Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок, когда играл с пневматическим пистолетом. Оружие оставил дома отец, а мама недоглядела. Однако всё обошлось: ребёнка осмотрели в больнице и отправили долечиваться домой.