Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов

Микки Рурк лишился дома в Лос-Анджелесе. Как пишет портал Page Six со ссылкой на судебные документы, арендованное здание на Дрексель-авеню, в котором проживал легендарный голливудский актёр, перешёл под контроль его владельца Эрика Т. Голди. Решение вынесено заочно — видимо, артист не явился на заседание, чтобы отстоять свои интересы.

Известно, что ещё в декабре Рурку вручили уведомление с требованием оплатить долги по аренде в размере 60 тысяч долларов, либо выселиться. До этого в карьере 73-летнего актёра наметились проблемы. Например, его выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» за неприемлемое поведение — артист угрожал телеведущему и допустил неприличный комментарий по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц.

