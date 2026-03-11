Стилист Влад Лисовец раскрыл секрет эффектных длинных волос

Стилист Влад Лисовец прокомментировал резонансное высказывание о длинных волосах. Он пояснил — критиковал не саму длину, а однообразные волосы по пояс без стрижки, будто их никогда не подстригали.

По словам эксперта, волосы до лопаток с каскадом, чёлкой и небрежной укладкой выглядят гораздо эффектнее. Актуальны также каре и удлинённое каре, но без идеальной «вылизанной» укладки. Волосы должны двигаться и выглядеть естественно, сказал стилист в интервью Леди Mail.

Лисовец рекомендует выбирать природные волны вместо интенсивных кудрей. Тёмный корень добавляет естественности, а цвет без красного оттенка зрительно взрослит. Яркий блонд подходит коротким стрижкам, спокойный с выгоревшими концами — средним волосам.

Стилист поддержал тренд на седину, но отметил — лёгкое тонирование часто выглядит опрятнее. При этом главным критерием назвал комфорт женщины: внешний вид важнее модных стандартов, а женщина прекрасна в любом возрасте и с любым цветом волос.

Также стилисты дают советы, как одеваться ранней весной, чтобы выглядеть дорого и не смешить народ. По мнению экспертов моды, в период перехода от холода к теплу главное в образе — объём и грамотная многослойность.