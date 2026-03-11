В РФ предложили признать электросамокатчиков полноценными водителями

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков призвал уравнять в правах водителей авто и пользователей средств индивидуальной мобильности. По его мнению, всех, кто управляет СИМ с электромотором, следует считать водителями и обязать получать права. Любое столкновение с участием таких устройств должно квалифицироваться как ДТП.

Эксперт предупредил — выгонять электровелосипедистов с тротуаров опасно: люди без знания ПДД окажутся на проезжей части, а крайними станут автовладельцы. В сфере СИМ царит правовой вакуум: нет чёткой классификации, штрафов и ответственности. Электровелосипеды с постоянным электроприводом фактически являются мопедами, но КоАП не предусматривает санкций для их водителей, пишет «Ридус».

Кадаков назвал термин «пользователи» вместо «водители» источником путаницы. Он видит два выхода: полный запрет СИМ или жёсткое регулирование с выдачей прав, но контроль за соблюдением правил будет затруднён.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ограничить передвижение электросамокатов по тротуарам. Минтранс, МВД, СПЧ, Общественная палата и комиссии Госсовета должны разработать предложения по правовому регулированию использования СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем.