Похмелье на 90 млн долларов: поддержавший Украину водочный король продаёт рыбный рай шотландских королей Оглавление Приплыли: у водочного короля крупные проблемы Как Шефлер сбежал из России Друг Питта и Джоли: как Шефлер покорял Запад Дивиденды из РФ ушли на помощь ВСУ Похоже, у сбежавшего из России водочного короля Юрия Шефлера на Западе начались финансовые проблемы. Коммерсант выставил на продажу приобретённый им в 2017 году респектабельный актив — историческое поместье, где жили короли и президенты. Подробности — на Life.ru. 11 марта, 21:20 Кинул Россию, теперь кидают самого: у водочного магната Шефлера крупные финансовые проблемы на Западе. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА «Новости», © VIP LOUNGE

Приплыли: у водочного короля крупные проблемы

Шефлер продаёт поместье Tulchan в долине реки Спей, которое признано лучшим в Европе местом для ловли лосося. По данным британской прессы, это самое дорогое в Шотландии охотничье хозяйство.

Оно примыкает к национальному парку Cairngorm и находится в районе, который славится производством виски, охотой и обилием рыбы в местной реке Спей. Площадь угодья Шефлера составляет 85 кв. км, на его территории находятся место для охоты на бекасов и вальдшнепов, пять ферм и производство говядины и ягнятины.

Раньше здесь обитала шотландская аристократия, в поместье бывали короли Эдуард VII, Георг V и Георг VI, бывший президент США Теодор Рузвельт и король Бельгии Леопольд. С 2017 года оно находится под контролем беглого российского бизнесмена — предположительно, Шефлер выкупил его за 25 млн фунтов стерлингов, или 33,5 млн долларов по курсу. А теперь продаёт за 90 млн долларов.

Поместье Шефлера. Фото © VIP LOUNGE

Как Шефлер сбежал из России

Юрию Шефлеру 58 лет, он бизнесмен из 90-х. Известен тем, что владел блокирующим пакетом акций авиакомпании «Внуковские авиалинии», акциями ГУМа, ЦУМа и российского холдинга «Нафта Москва».

Но главное достижение коммерсанта — водочный бизнес. В 90-е он сумел завладеть известными с советских времён алкогольными товарными знаками «Столичная», «Московская» и «Рижский бальзам».

После распада Союза легендарные бренды принадлежали ВАО «Союзплодоимпорт», но Шефлер воспользовался их неопределённым статусом, продал все свои активы за 45 млн долларов и потратил эти деньги на перерегистрацию торговых марок, в результате чего они оказались собственностью люксембургских структур.

В России это было воспринято как мошенническое хищение, против Шефлера возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака», а вслед за этим добавился ещё букет статей: ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 171 (незаконное предпринимательство), ст. 188 (контрабанда), ст. 174 (легализация незаконно нажитых средств).

Коммерсант сбежал из страны в Латвию, а через неё отправился в Лондон, где в итоге получил британское гражданство. Позже к этому паспорту добавился ещё и израильский. Сейчас бизнесмен живёт между Великобританией и Швейцарией, ряд его бизнес-активов, включая алкогольный бизнес, зарегистрирован в Люксембурге.

Шефлер с семьёй. Фото © РИА «Новости» / Валерий Левитин

Друг Питта и Джоли: как Шефлер покорял Запад

Кажется, Европа приняла Шефлера с распростёртыми объятиями. Например, в 2006 году группа SPI, контролируемая предпринимателем, приобрела блокирующий пакет акций знаменитого итальянского винного дома Tenute di Toscana.

Семья маркиза Фрескобальди, владевшая производством, тогда рассказывала в прессе, что SPI была приглашена прежде всего как стратегический инвестор. Для Шефлера это была настоящая победа, так как на тот момент он только раскручивал бизнес и в его портфеле были только российские водочные проекты.

В 2021 году он сумел войти в семейный бизнес семьи Брэда Питта и Анджелины Джоли. В 2008 году тогда ещё супруги приобрели контрольный пакет акций винодельни на юге Франции Chateau Miraval. Покупка состоялась в том числе потому, что в комплекте с бизнесом шёл средневековый замок, в котором, кстати, актёры и поженились. Питт и Джоли предполагали, что однажды замок станет домом для детей, а виноградник — семейным бизнесом.

В итоге, когда их брак распался, как писала американская пресса, Джоли намеренно — из мести — продала свою долю в бизнесе Юрию Шефлеру, зная, что российский бизнесмен будет стремиться получить весь бизнес целиком и однажды вытеснит из него Питта.

В качестве мерила успеха на Западе можно перечислить недвижимость Юрия Шефлера. Кроме выставленного на продажу поместья ему с начала нулевых годов принадлежит огромный замок в английском графстве Суррей стоимостью 14,5 млн фунтов стерлингов, или почти 20 млн долларов по курсу. У бизнесмена также есть недвижимость в Лондоне, Майами, Юрмале и на Лазурном Берегу Франции.

Дивиденды из РФ ушли на помощь ВСУ

Предприятие Amber Beverage Group Holdings. Фото © ambertalvis

Несмотря на уголовное преследование в России, до самого недавнего времени Шефлер продолжал контролировать спиртовой завод под Тамбовом АО «Амбер Талвис», а также калининградскую фирму по производству водки АО «СПИ-РВВК», где разливают популярные марки «Столичная» и «Московская». Более того, в 2018 году в России уголовные дела в отношении Шефлера были закрыты, розыск бизнесмена прекращён, а также был снят арест с его имущества.

При этом суммарные доходы этих предприятий достигают миллиардов рублей и, как писали СМИ, дивиденды не выплачивались. Возможно, прибыль оседала на Западе.

Более того, с началом СВО Шефлер через свои люксембургские конторы Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group* стал активно поддерживать Украину и ВСУ.

По данным Генпрокуратуры РФ, структуры предпринимателя только в 2022–2023 годах направили в поддержку вооружённых сил Украины 38 млн евро. Кроме того, его зарубежный бизнес проводил маркетинговые кампании, направленные на поддержку ВСУ.

В первый же день они опубликовали осуждение спецоперации; следом сменили название своей основной хитовой водки Stolichnaya на Stoli, чтобы меньше ассоциироваться с Россией; потом выпустили заявление, где утверждается, что их вторая по популярности водка — Moskovskaya — «решительно не русская, а латвийская»; наконец, начали продавать лимитированную серию алкоголя, все доходы от продажи которого идут на Украину.

В итоге в 2024 году Тамбовский райсуд Тамбовской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора и обратил в доход России российские активы Шефлера. Возможно, после этого бизнесмен сильно потерял в доходах, так как именно российский водочный бизнес был основой его состояния.

Авторы Евгений Кузнецов