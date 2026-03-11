Тимошенко расплела фирменную косу ради «царь-бублика»

Украинский политик Юлия Тимошенко появилась на публике с изменённым образом. 65-летняя экс-премьер Украины отказалась от своей привычной прически — косы, уложенной вокруг головы, которую многие годы считали её фирменным стилем.

Вместо неё Тимошенко выбрала классический вариант укладки — высокий объёмный пучок. Новый стиль заметили пользователи социальных сетей и СМИ, отметив заметные изменения во внешнем виде политика.

Ранее Life.ru писал, что Тимошенко задекларировала с мужем активы на сумму более 1,1 миллиона долларов. В собственности мужа заявлены три автомобиля общей стоимостью 95,7 тысяч долларов, а также гараж в Днепропетровске площадью 18 кв. м.