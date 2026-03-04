Киевляне, покупайте мётлы: Сможет ли «главная ведьма Украины» наколдовать себе победу и заменить Кличко

Бывший депутат украинской Верховной рады Владимир Олейник признался в беседе с Life.ru, что не видит ничего странного в попытке киевской ведьмы Марии Тихой прорваться во власть. По его словам, Незалежная давно превратилась в пристанище для колдунов и сатанистов*. А гадания на картах Таро, серебряных шарах и прочая ересь практикуются в высших эшелонах власти.

«Мария Тихая сама себя назвала главной ведьмой. Это такая самореклама. Мы увидели весь этот сатанизм* в обличии того же Ермака, когда при обыске у него были обнаружены сакральные вещи: кукла вуду, всякие атрибуты проведения сатанинских* обрядов на кладбищах и так далее. А потом я с удивлением увидел Тихую в окружении Юлии Тимошенко, которая пришла на свой суд», — поделился он.

Олейник уверен, что среди многих политиков на Украине темы гадания, ведьм, сатанизма* очень популярны. Он вспомнил 2004 год, когда его знакомый рассказал о «поручении от штаба Юлии Тимошенко», в котором было требование найти гадалку и съездить к ней. Олейник поддался на уговоры и поехал с приятелем ради любопытства. Они зашли в небольшой частный дом, где в комнатах стояли свечи высотой под два метра, и там сидела женщина в чёрном, а вокруг ходили люди в платках.

«Я выхожу, точнее, убегаю оттуда и сталкиваюсь с Верой Ивановной Улянченко. Я её узнал, и она меня тоже. Но она как-то так в платочке быстро ушла. То есть, я так понял, представители двух штабов — Тимошенко и Ющенко, которые были конкурентами на выборах, — пришли к одним и тем же гадалкам. Я понимаю, что она и кому нагадала. Они же между собой были конкурентами», — продолжил экс-нардеп.

По его словам, это говорит о том, что Украина опустилась на самое дно, когда гадалки и всякая нечисть вышли на первый план в стране. Что касается Марии Тихой, неясно, откуда она вообще взялась, задался вопросом Олейник. Но женщина явно лезет во власть, отметил он. По его мнению, Тихая не так глупа, как кажется. Она не намерена бороться с Владимиром Зеленским за кресло президента, ведь это может плохо кончиться для неё. А вот Киев — лёгкая добыча, тем более что мэр города Виталий Кличко находится в плохих отношениях с Зеленским.

«Ну всё, киевляне, купите мётлы и на этих мётлах летайте, потому что это будет ужас. Я вам скажу, этот проект «Украина» как таковой закрыт», — сказал Олейник.

По мнению Олейника, у Тихой есть все шансы возглавить Киев, ведь клоун Зеленский смог стать президентом, а значит, сможет и ведьма. Тихая молодая, кому-то нравится как женщина и так далее, отметил экс-депутат. Сейчас на украинском телевидении сильно продвигают тему гаданий, чтобы повлиять на подсознание населения, поэтому ведьма вполне впишется во власть.

«Ничем не отличается она с точки зрения подхода и опыта, а также каких-то фундаментальных знаний от Зеленского. Ничем. Ведь Зеленский тоже гадает вместе с Ермаком до сегодняшнего дня», — резюмировал Олейник.

Как сообщалось, «главная ведьма Украины» Мария Тихая заявила о планах стать мэром Киева вместо Виталия Кличко. По её словам, она готова навести «порядок, так как сейчас беспорядок». Ближайшие выборы она хочет пропустить и планирует баллотироваться в 32–33 года. Сейчас ей 30.

