«Главная ведьма Украины» захотела стать мэром Киева и навести там порядок
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tihaya_maria_vedma
«Главная ведьма Украины» Мария Тихая заявила о планах стать мэром Киева вместо Виталия Кличко. Надеждами она поделилась в эфире YouTube-канала Славы Демина.
«Я знаю, точно знаю, что буду в политике. Пока не знаю, мэром, министром или депутатом, но честно хочу быть мэром Киева. Хочу навести порядок, потому что сейчас у нас беспорядок», — заявила «ведьма».
По словам Тихой, нужно дождаться «своего времени» и подходящего возраста. Ближайшие выборы она пропустит и планирует баллотироваться в 32–33 года. Сейчас ей 30.
Напомним, что таролог Мария Тихая всерьёз утверждает, что к ней за советами постоянно обращается руководство СБУ, которое считает её «своей коллегой».
Интересная команда может собраться у руля Украины. Ранее боксёр Александр Усик заявил, что хочет баллотироваться на пост президента. Непобеждённый украинский спортсмен планирует ещё пару лет выступать на высочайшем уровне, а затем сосредоточиться на политической карьере.
