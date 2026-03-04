«Главная ведьма Украины» захотела стать мэром Киева и навести там порядок

«Главная ведьма Украины» Мария Тихая заявила о планах стать мэром Киева вместо Виталия Кличко. Надеждами она поделилась в эфире YouTube-канала Славы Демина.

«Я знаю, точно знаю, что буду в политике. Пока не знаю, мэром, министром или депутатом, но честно хочу быть мэром Киева. Хочу навести порядок, потому что сейчас у нас беспорядок», — заявила «ведьма».

По словам Тихой, нужно дождаться «своего времени» и подходящего возраста. Ближайшие выборы она пропустит и планирует баллотироваться в 32–33 года. Сейчас ей 30.

Напомним, что таролог Мария Тихая всерьёз утверждает, что к ней за советами постоянно обращается руководство СБУ, которое считает её «своей коллегой».

Интересная команда может собраться у руля Украины. Ранее боксёр Александр Усик заявил, что хочет баллотироваться на пост президента. Непобеждённый украинский спортсмен планирует ещё пару лет выступать на высочайшем уровне, а затем сосредоточиться на политической карьере.