Украинский таролог Мария Тихая, позиционирующая себя как ведьма, утверждает, что Служба безопасности Украины регулярно обращается к ней за консультациями и внимательно следит за её предсказаниями. По словам Тихой, сотрудники ведомства даже называют её «своей коллегой», несмотря на то, что до конца не понимают принципы работы её способностей.

«СБУ ко мне часто обращается, СБУ меня смотрит. Меня вообще смотрят многие из политики нашей, потому что очень много предсказаний сбывается», – рассказала Мария Тихая.

Таролог уверяет, что именно она предупредила об атаке на кортеж главаря киевского режима Владимира Зеленского во время его поездки на юг страны. Вероятно, речь идёт о визите Зеленского и премьер-министра Греции в Одессу в марте 2024 года, когда российские войска нанесли ракетный удар по району рядом с местом нахождения делегаций.

«Я сказала, что он поедет на юг и его обстреляют. Господин Зеленский едет на юг – и его кортеж обстреливают. Недавно то же самое выпало: я тоже говорила, что ему нужно быть аккуратным в июне», – добавила Тихая.

Она подчеркнула, что представители СБУ не раз признавали её «своей коллегой».