25 февраля, 12:33

Кличко сравнил Украину с пальцем

Обложка © ТАСС / Zuma

Украина — это «палец», который в единстве с Европой образует крепкий «кулак». Странными эпитетами в фирменном стиле удивил мэр Киева Виталий Кличко в беседе с испанской газетой El Mundo в ответ на вопрос о положении страны.

«Всё зависит от единства. Один палец слаб, но вместе они образуют сильный кулак. Единство между Украиной и Европой делает нас намного сильнее», — заявил Кличко.

При этом он отметил, что конфликт с Россией может как скоро закончиться, так и затянуться.

Кличко замялся с ответом, доверяет ли Трампу в вопросе урегулирования конфликта
Многие украинские политики мечтают, чтобы их страна поскорее вступила в ЕС и стала полноправным членом европейской семьи. При этом Украина может не только потреблять, но и снабжать страны блока ресурсами. Ранее Life.ru рассказывал, что прямо сейчас тонны украинского мусора и отходов уверенно плывут в Европу по реке Тисе.

Владимир Озеров
