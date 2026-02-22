Кличко замялся с ответом, доверяет ли Трампу в вопросе урегулирования конфликта

Мэр Киева Виталий Кличко во время интервью телеканалу Sky News заметно замялся, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Политик выдержал паузу примерно в 13 секунд, прежде чем сформулировать ответ.

Кличко заявил, что пытается доверять американскому лидеру, однако признался, что не всегда чётко понимает посылы Трампа относительно мира на Украине. По словам мэра Киева, ему неясны некоторые сигналы, исходящие от президента США по этому вопросу.

При этом градоначальник подчеркнул важность достижения мира в украинском конфликте. Тем не менее он добавил, что любое мирное соглашение между Киевом и Москвой ни в коем случае не должно быть соглашением о капитуляции.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение по Украине до промежуточных выборов в ноябре. Вашингтон активизировал дипломатические усилия, чтобы обеспечить прорыв в урегулировании. Белый дом подталкивает Киев к отказу от притязаний на Донбасс, рассчитывая таким образом ускорить переговорный процесс.