Украина начала «поставку» мусора в Венгрию по реке Тиса

Огромные массы мусора вместе с талым льдом движутся по реке Тиса из Украины в сторону Венгрии, сообщает издание «Страна.ua».

Тонны мусора плывут из Украины в Европу по Тисе. Видео © Telegram / УНИАН

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как массы отходов — пластик, ветки и даже лодки — вместе с ледяной крошкой запрудили реку. Мусорная масса неспешно движется к границе с Евросоюзом.

Кстати, река Тиса печально известна на Украине: там часто вылавливают тела мужчин, бегущих за границу от призыва в ВСУ. Переплыв Тису, они могут попасть в Румынию, однако не всем этот путь оказывается по плечу.

Напомним, между Киевом и Будапештом сейчас непростые отношения. Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, ранее согласованного странами Решение Будапешта напрямую связано с позицией Киева, препятствующего транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». До тех пор, пока поставки в Венгрию не будут восстановлены, Украина не получит доступа к военному кредиту.