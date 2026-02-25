Владимир Путин
Украина начала «поставку» мусора в Венгрию по реке Тиса

Очевидцы сняли на видео, как тонны мусора плывут с Украины в Европу по Тисе

Огромные массы мусора вместе с талым льдом движутся по реке Тиса из Украины в сторону Венгрии, сообщает издание «Страна.ua».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как массы отходов — пластик, ветки и даже лодки — вместе с ледяной крошкой запрудили реку. Мусорная масса неспешно движется к границе с Евросоюзом.

Кстати, река Тиса печально известна на Украине: там часто вылавливают тела мужчин, бегущих за границу от призыва в ВСУ. Переплыв Тису, они могут попасть в Румынию, однако не всем этот путь оказывается по плечу.

Напомним, между Киевом и Будапештом сейчас непростые отношения. Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, ранее согласованного странами Решение Будапешта напрямую связано с позицией Киева, препятствующего транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». До тех пор, пока поставки в Венгрию не будут восстановлены, Украина не получит доступа к военному кредиту.

