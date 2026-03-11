Владимир Путин
11 марта, 14:11

Оперный певец Ильдар Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра

Обложка © Официальный сайт Ильдара Абдразакова

Новым художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге назначен всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов на встрече с коллективом театра.

Абдразаков — народный артист России (2025), лауреат Государственной премии РФ и двух премий «Грэмми». Он родился в Уфе, окончил Уфимский государственный институт искусств, в 1998 году был приглашён в Мариинский театр, где дебютировал в партии Фигаро. С 2001 года выступал на лучших сценах мира: Ла Скала, Метрополитен-опера, Венская государственная опера, Ковент-Гарден, Парижская опера .

С 2015 года певец руководит Международной академией музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, а в 2024 году возглавил Севастопольский театр оперы и балета, где в 2025-м поставил оперу «Алеко».

Безруков продолжит руководить Губернским театром после назначения худруком МХАТ
Напомним, предыдущий худрук Михайловского театра Владимир Кехман покинул пост в середине января 2026 года по соглашению сторон. Исполняющим обязанности был назначен главный дирижёр Александр Соловьев.

Дарья Денисова
