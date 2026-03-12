Жаркий март: Выручка секс-шопов подскочила на 37% — главный хит сезона

Каждый год в марте в секс-шопах фиксируют повышенный спрос на товары, поэтому к этому периоду магазины готовятся заранее. Специально к 8 Марта там создают дополнительные полки, чтобы сделать выбор для женщин более удобным, а для мужчин — понятным. Об этом Life.ru рассказала владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка Любви СПБ» Екатерина Шельтик.

«Мы привозим новинки, потому что знаем, что к этому празднику запросов становится больше, а посещаемость увеличивается. Поэтому 8 Марта — это действительно важная дата для нас. Но в этом году прирост клиентов был больше, чем год или два назад к этой дате, то есть спрос сильно вырос», — отметила эксперт.

По словам специалиста, по сравнению с 7 марта, прирост 8 марта в этом году составляет примерно 30 процентов. Разница в выручке в общем составила около 37 процентов. В основном, покупки происходили во второй половине дня, и многие покупатели приходили вместе, выбирая подарки совместно.

Игрушки не были основным товаром, хотя их тоже покупали много. Больше всего покупали бельё и костюмы. Также в этом году отмечается рост интереса к уходовой и интимной косметике — различным смазкам, возбуждающим средствам, с эффектом, вкусовыми добавками. В целом, ассортимент был разнообразнее: приобретали не один товар, а сразу несколько, чтобы создать разные сценарии и почувствовать разные ощущения. В чеках было видно, что покупатели выбирали комбинации — и возбуждающую косметику, и вкусные добавки, и игрушки, чтобы сделать вечер более запоминающимся и насыщенным.

«Я заметила, что 8 марта особенно сложно попасть в ресторан: рестораны заняты с утра до вечера. И если кто-то захочет просто поесть, всё равно придётся подождать. Поэтому большинство идут в интим-магазин — чтобы завершить вечер, сделать его особенным. Там покупают аксессуары, стимулирующие косметику и игрушки — всё, чтобы этот день запомнился и стал действительно особенным», — добавила собеседница Life.ru.

По словам экономиста, социолога Дмитрия Алексеева, рынок действительно фиксирует рост спроса (и если это не маркетологические провокации спроса) на товары для интимной жизни. Для торговли это вполне объяснимая сезонная история. На потребительскую активность в такие периоды обычно влияет сочетание нескольких причин — выход из зимней сдержанности, приближение весны, подготовка к 8 Марта и стремление людей выбирать подарки, связанные не только с пользой, но и с эмоциями.

«Подарки, связанные с близостью, могут помогать паре уделять больше внимания своим желаниям и самой эмоциональной связи, а удачный выбор в этой сфере — это не обязательно интимное изделие, но и, например, красивое бельё, духи, свеча или вещь, создающая настроение близости», — заключил эксперт.

Цены на товары для взрослых в России за последние три года выросли в среднем на 28–34%. Рост цен был неравномерным. В 2023 году подорожание составило 8–12% на фоне постковидной инфляции. В 2024 году рост ускорился до 12–16% из-за логистических сложностей и валютных колебаний. В 2025 году темпы замедлились и составили 6–10%, поскольку поставщики начали адаптироваться к новым условиям.