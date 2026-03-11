Под Ульяновском банда чёрных риелторов спаивала жертв, чтобы заполучить их квартиры

В Ульяновской области правоохранительные органы задержали шестерых человек, входящих в состав организованной преступной группы. Им инкриминируется мошенничество в сфере недвижимости, а также подготовка к совершению убийства. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале официальным представителем МВД России Ириной Волк.

Задержание злоумышленников, которые проворачивали махинации с квартирами. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Группу чёрных риелторов задержали мои коллеги... В зависимости от роли каждого, шесть участников организованной группы подозреваются в приготовлении к убийству и мошенничестве», — говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Ульяновска, имеющая судимость, создала преступную группу из шести человек для мошеннического завладения квартирами. Их мишенью становились люди, страдающие от алкоголизма. Злоумышленники искусно втирались в доверие к этим гражданам, систематически спаивали их и, пользуясь их состоянием, вынуждали продавать жильё по цене, значительно уступающей рыночной.

Более того, в одном из случаев организатор преступной схемы, предположительно, дала указание своей подельнице отравить одну из жертв, добавив в алкоголь смертельный препарат.

На данный момент выявлено три эпизода этой преступной деятельности. При обысках были обнаружены важные улики: паспорта потерпевших, долговые расписки, документы на недвижимость и банковские карты. Трое участников группы арестованы, трое других находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что мошенники стали оформлять крупные кредиты на россиян, подбирая людей, внешне похожих на себя, с использованием утёкших персональных данных. Так, 42-летний житель Красноярска Михаил обнаружил, что на его имя в Санкт-Петербурге оформили три автокредита на общую сумму около пяти миллионов рублей.