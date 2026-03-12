5 знаков зодиака, которым звёзды сулят предложение или свадьбу уже в конце марта 2026

Астрологи отмечают, что в 2026 году влияния планет особенно благоприятны для любви и привязанности. Например, благоприятные транзиты Юпитера (планеты расширения и брачных событий) усиливают готовность к серьёзным отношениям. Кроме того, влияние Венеры (планеты любви и красоты) в этот период может способствовать реализации романтических планов и укреплению связей. С конца марта отношения могут оказаться на пороге новой главы. Кому из представителей зодиакального круга скоро примерять свадебное платье?

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак: что готовит любовный гороскоп на март 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В 2026 году астрологи выделяют представителей знака зодиака Рак как одних из самых эмоционально зрелых. Благодаря влиянию Юпитера внутренний мир этого знака становится глубже, а связь с партнёром — крепче. Это создаёт благоприятный фон для предложения руки и сердца или серьёзного решения пожениться именно к концу марта.

Знак зодиака Рыбы

Романтичные и чувствительные Рыбы по гороскопу этой весной обещают себе невероятные моменты в любви. Астрологи отмечают, что у носителей этого знака зодиака в марте 2026 года высока вероятность превращения романтических фантазий в реальные планы на будущее. Именно в конце марта многие представители этого знака могут услышать заветное «Согласна ли ты..?» от партнёра.

Знак зодиака Телец

Почему именно Тельцы по гороскопу рискуют оказаться в браке в марте 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ProWeddingStudio

Телец — знак зодиака, который любит стабильность и надёжность. В 2026 году планеты подталкивают его носителей к тому, чтобы наконец отдать романтические отношения в руки судьбы и перейти к следующему этапу. Это не быстрый всплеск чувств, а взвешенное решение. Конец марта 2026 года может стать тем моментом, когда сердце и разум Тельцов по гороскопу скажут «да».

Знак зодиака Дева

Астрологические карты показывают, что Девы по гороскопу в этом году преодолеют старые сомнения и получат эмоциональную ясность. Те, кто долго ждал подходящего момента для предложения, могут почувствовать, что конец марта — это «самое время». Влюблённая Дева наконец выйдет из зоны анализа и сделает шаг навстречу любви.

Знак зодиака Весы

Любовный гороскоп на март 2026: знак зодиака Весы и перспектива брака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pirat Pirat

Весы — знак зодиака, особенно ценящий гармонию в отношениях. Энергетика конца марта 2026 года создаст хороший фон для укрепления уже существующих связей, а также для того, чтобы перейти к брачному шагу. Астрологи считают, что для Весов — это время, когда отношения выходят за рамки романтики и приобретают реальную форму будущего.

Конец марта 2026 года станет временем, когда звёзды словно прошепчут о переменах в личной жизни. Для Раков, Рыб, Тельцов, Дев и Весов по гороскопу внутренние ощущения совпадут с космическими ритмами — и решительный шаг, будь то предложение руки и сердца или начало совместной жизни, станет не просто мечтой, а вполне реальной перспективой. Но, даже если момент кажется идеальным, помните, что астроэнергии показывают направление, а не гарантируют исход. А ранее Life.ru рассказывал, для каких знаков зодиака началась чёрная полоса уже с 10 марта.