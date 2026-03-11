Ослепшую собаку вызволили из маленькой шахты спустя три года жизни под землёй

В китайском городе Яньтай собака провела три года в полном одиночестве в подземной шахте и дождалась спасения. Историю животного, выжившего благодаря подкормке неравнодушных людей, опубликовало издание Shanghai Daily.

В Китае спасли собаку, которая три года прожила в крошечной подземной шахте. Видео © Х / Shanghai Daily

Неравнодушные граждане неоднократно пытались самостоятельно вызволить пса из глубокого отверстия, однако все их попытки оказывались безуспешными. В конечном итоге на помощь пришлось вызывать профессиональных спасателей.

Технология спасения оказалась слаженной: один из специалистов зафиксировал перепуганную собаку специальным шестом с затягивающейся петлёй. В это время его коллега спустился в шахту, аккуратно укутал пса в одеяло и поднял его на поверхность.

Освобождённое животное незамедлительно доставили в ветеринарную клинику. Медицинское обследование выявило у него кожные заболевания в области ушей, атрофию мышечной ткани конечностей, а также почти полная утрата зрения. В настоящий момент собака находится под наблюдением врачей и проходит необходимый курс лечения.

Ранее сообщалось, что жительница британской деревни считает, что обязана жизнью своей собаке. Её немецкая овчарка по кличке Инка первой заметила признаки серьёзной болезни.