11 марта, 18:55

Из-за атак дронов в Новороссийске пострадал 141 жилой объект

Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

В ночь на 2 марта Вооружённые силы Украины атаковали Новороссийск беспилотниками, повредив 141 жилой объект. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Согласно его заявлению, обходы завершены в городских районах. В Восточном районе продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территории силами волонтёров и МЧС после пожаров. В Мысхако полностью восстановлено газоснабжение, в наиболее пострадавших домах проложена временная электросеть и начат ремонт кровель.

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

В одном из трёх детских садов, где выбило стёкла, уже заменили стеклопакеты. В ближайшие дни работы начнутся в двух других дошкольных учреждениях. Вместе с тем в администрациях районов собирают документы для выплат пострадавшим. На данный момент оформлено 248 пакетов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадало воинское захоронение времён Великой Отечественной войны. В селе Мысхако осколками повредило братскую могилу советских бойцов, погибших в 1943 году в боях с нацистами. Посечена плита с именами воинов, откололась её часть. Также пострадали памятники и оградки на захоронениях местных жителей.

