Наталия Орейро опубликовала видео в кружевном топе и кожаной юбке

Актриса и певица Наталия Орейро разместила в социальной сети новое видео, в котором предстала в откровенном образе. 48-летняя артистка появилась в кружевном топе на тонких бретельках и бордовой кожаной юбке.

Наталия Орейро опубликовала видео в откровенном образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaoreirosoy

На опубликованных кадрах актриса танцует перед камерой. Для съёмки она выбрала причёску в голливудском стиле и нейтральный макияж. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие пользователи отметили внешний вид артистки и её форму.

В комментариях поклонники написали, что актриса практически не изменилась за годы карьеры. Некоторые пользователи также отметили её энергетику и сценический образ.

Наталия Орейро родилась в Уругвае. В настоящее время актриса живёт в Буэнос-Айресе вместе с семьёй. В 2021 году она получила российское гражданство.

