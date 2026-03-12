Владимир Путин
11 марта, 22:51

Наталия Орейро опубликовала видео в кружевном топе и кожаной юбке

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaoreirosoy

Актриса и певица Наталия Орейро разместила в социальной сети новое видео, в котором предстала в откровенном образе. 48-летняя артистка появилась в кружевном топе на тонких бретельках и бордовой кожаной юбке.

Наталия Орейро опубликовала видео в откровенном образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaoreirosoy

На опубликованных кадрах актриса танцует перед камерой. Для съёмки она выбрала причёску в голливудском стиле и нейтральный макияж. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие пользователи отметили внешний вид артистки и её форму.

В комментариях поклонники написали, что актриса практически не изменилась за годы карьеры. Некоторые пользователи также отметили её энергетику и сценический образ.

Наталия Орейро родилась в Уругвае. В настоящее время актриса живёт в Буэнос-Айресе вместе с семьёй. В 2021 году она получила российское гражданство.

Ранее модель и предпринимательница Оксана Самойлова посетила показ в Париже в откровенном платье. Фотографии с мероприятия она опубликовала в своём аккаунте в социальной сети. На снимках видно, что её наряд из прозрачной ткани позволяет разглядеть нижнее бельё. После объявления о разводе с рэпером Джиганом Самойлова стала чаще экспериментировать со стилем. Часть подписчиков сравнила её образ с нарядами западных знаменитостей, а другие раскритиковали выбор как неподобающий.

