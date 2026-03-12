Ким Чен Ын лично испытал новый пистолет северокорейского производства

В КНДР опубликовали фотографии визита Ким Чен Ына на оборонное предприятие, где разрабатывают новый отечественный пистолет. Кадры появились на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

Северокорейский лидер прибыл на завод вместе с дочерью и в сопровождении членов Центральной военной комиссии Трудовой партии. Руководству страны показали процесс создания нового стрелкового оружия. По данным агентства, ранее министерство обороны и генеральный штаб уже представили доклад о разработке. В документе пистолет получил высокую оценку.

После осмотра производства Ким Чен Ын решил лично проверить характеристики изделия. Для этого он отправился в тир предприятия, где провёл стрельбы по мишеням. Новинку также испытали его дочь и сопровождавшие делегацию высокопоставленные военные и чиновники. По итогам проверки глава государства остался доволен результатом и поблагодарил инженеров, руководителей и рабочих за проделанную работу.

Отдельно он подчеркнул необходимость повысить технический уровень ключевых оборонных предприятий и ужесточить контроль качества выпускаемой продукции. Кроме того, по его словам, требуется вывести на новый уровень культуру производства и условия труда на таких объектах. Также Ким Чен Ын сообщил, что план модернизации военных заводов на следующую пятилетку и проект финансирования обновления трёх крупных предприятий рассмотрят в апреле на расширенном заседании Центральной военной комиссии.

Ранее Ким Чен Ын побывал на новейшем эсминце «Чвэ Хён», где проверил ход испытаний корабля и подготовку его экипажа. Во время визита северокорейский лидер наблюдал за испытательным плаванием судна, оценивал манёвренность и технические параметры.