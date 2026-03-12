Владимир Путин
Территорию торгпредства России в Амстердаме захватили сквоттеры, но ненадолго

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Puriwat Sereerat

На территории пустующего здания торгового представительства РФ в Амстердаме, закрытом в 2023 году по требованию властей, некоторое время жили сквоттеры. Об этом журналистам рассказали в российском посольстве. Позднее окружной суд признал нахождение неизвестных незаконным и их выселили. Есть у объекта и другие проблемы.

«С 2023 года существуют разногласия с нидерландской стороной относительно статуса зданий торгового представительства», — добавил собеседник РИА «Новости».

Сквоттеры — это люди, которые самовольно заселяются в пустующие, заброшенные или неиспользуемые здания, а также земельные участки, на которые у них нет законных прав собственности или аренды. Главный признак сквоттинга — отсутствие правовых оснований для нахождения в помещении. Они не платят аренду и не заключают договоры с владельцем объекта.

Ранее бывший генконсул России в Гданьске рассказал о реакции местных россиян на закрытие диппредставительства, в котором он работал. По словам Сергея Семёнова, соотечественники выражали сочуствие, предлагали помощь и даже плакали.

