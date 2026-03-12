Актриса Анна Ещенко рассказала, как в школе её били в нос и дразнили гадким прозвищем

Актриса Анна Ещенко вспомнила, как получила удар в нос от одноклассника за отказ дать списать. Другой её детской травмой стало обидное прозвище Клещ, рассказала артистка на премьере фильма «К себе нежно», где сыграла одну из ролей. Её слова передаёт Пятый канал.

Анна Ещенко поделилась неприятными воспоминаниями со времён школы. Видео © Пятый канал

По словам Ещенко, инцидент произошёл в школе. Хулиганистый одноклассник просил у неё дать списать, а после отказа с размаху ударил её в лицо. Актриса призналась, что очень ждала наказания для обидчика, но тот избежал ответственности благодаря положению родителей. Другая рана из детства — прозвище, которое дали одноклассники.

«Меня называли Клещом, и я очень напрягалась из-за него», — рассказала артистка.

Картина «К себе нежно», снятая по бестселлеру психолога Ольги Примаченко, рассказывает о 40-летней женщине-враче, которая решается на перемены и учится слышать себя. Лента, по замыслу создателей, помогает зрителю через нежность к себе обрести гармонию.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Общественной палате РФ призывают переводить всех школьных хулиганов в «специальные учреждения» за их проделки. Эксперты считают, что ситуация с буллингом в учебных заведениях приобретает пугающие обороты.