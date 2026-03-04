Актриса Ирина Безрукова призналась, что не ощущает себя на свои 60 лет

60-летняя актриса Ирина Безрукова в интервью Леди Mail призналась, что не чувствует своего возраста и часто ощущает себя ребёнком, например, когда купается ночью в море с подругами или видит седовласых дам на байках.

«Они прекрасно себя чувствуют, много смеются, ходят за руку со своими партнёрами и живут свою лучшую жизнь», — отметила звезда.

Артистка отметила, что иногда задумывается о необходимости соответствовать возрасту, но тут же одёргивает себя: «Я никому ничего не должна». Она также подчеркнула, что с высоты опыта могла бы посоветовать себе 30-летней не тратить годы на переживания, ведь всё происходит неслучайно.

Напомним, Ирина Безрукова 11 апреля 2025 года отметила 60-й день рождения. В честь юбилея она показала фанатам, как выглядит без макияжа. Аудитория была уверена, что возраст — лишь цифры в паспорте, а сама звезда выглядит намного моложе.