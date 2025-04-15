Актриса Ирина Безрукова показала себя в смелом образе в честь 60-летия
Актриса Ирина Безрукова показала себя полностью без макияжа в день 60-летия
Ирина Безрукова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_bezrukova_official
Актриса Ирина Безрукова, которая 11 апреля отметила свой день рождения, показала фанатам, как выглядит без макияжа. Ей в этом году исполнилось 60 лет, но аудитория всё ещё уверена, что возраст — лишь цифры в паспорте, а сама Безрукова выглядит намного моложе.
Ирина Безрукова без макияжа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_bezrukova_official
Актриса опубликовала в соцсетях бэкстейдж праздничной фотосессии, где в начале появилась полностью без косметики. Публика оценила и итоговый образ Безруковой, и её натуральную красоту. Сам день рождения артистка провела «в творчестве», так как праздник выпал на рабочий день.
«Я хорошо научилась откликаться на чужие просьбы и помогать, часто в ущерб своему времени и интересам. Но умению по-настоящему заботиться о себе мне ещё предстоит научиться, и, может быть, этот год — подходящее время для этого», — написала Безрукова.
Ранее актриса рассказала, что на данный момент не состоит в отношениях. Она ни с кем не встречается, а лишь занимается большим количеством творческих проектов. Безрукова вовлечена в работу и не нашла ещё свою вторую половинку.