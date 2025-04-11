Актриса Ирина Безрукова призналась, что её сердце вновь свободно

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова, которая 11 апреля отметила 60-летний юбилей, активно вовлечена в творческий процесс и занимается несколькими проектами одновременно. А вот романтических отношений у звезды сейчас нет. Она призналась, что ни с кем не встречается.

«Не очень хочу углубляться в эту тему, поэтому отвечу кратко: моё сердце вновь свободно», — отметила Безрукова в беседе с Леди Mail.