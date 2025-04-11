Актриса Ирина Безрукова призналась, что её сердце вновь свободно
Ирина Безрукова. Обложка © VK / Ирина Безрукова
Популярная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова, которая 11 апреля отметила 60-летний юбилей, активно вовлечена в творческий процесс и занимается несколькими проектами одновременно. А вот романтических отношений у звезды сейчас нет. Она призналась, что ни с кем не встречается.
«Не очень хочу углубляться в эту тему, поэтому отвечу кратко: моё сердце вновь свободно», — отметила Безрукова в беседе с Леди Mail.
Ранее Ирина Безрукова рассказала, как переносит горе из-за смерти любимого сына Андрея. Актриса потеряла наследника десять лет назад, но до сих пор затрудняется ответить, лечит ли время. По её словам, порой кажется, будто бы уже всё позади, но одно воспоминание, одно фото или музыка заставляют вновь переживать угасшее горе.