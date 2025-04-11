Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 16:06

Актриса Ирина Безрукова призналась, что её сердце вновь свободно

Ирина Безрукова. Обложка © VK / Ирина Безрукова

Ирина Безрукова. Обложка © VK / Ирина Безрукова

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова, которая 11 апреля отметила 60-летний юбилей, активно вовлечена в творческий процесс и занимается несколькими проектами одновременно. А вот романтических отношений у звезды сейчас нет. Она призналась, что ни с кем не встречается.

«Не очень хочу углубляться в эту тему, поэтому отвечу кратко: моё сердце вновь свободно», — отметила Безрукова в беседе с Леди Mail.

Ирина Безрукова раскрыла, как готовится к ролям в театре
Ирина Безрукова раскрыла, как готовится к ролям в театре

Ранее Ирина Безрукова рассказала, как переносит горе из-за смерти любимого сына Андрея. Актриса потеряла наследника десять лет назад, но до сих пор затрудняется ответить, лечит ли время. По её словам, порой кажется, будто бы уже всё позади, но одно воспоминание, одно фото или музыка заставляют вновь переживать угасшее горе.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Ирина Безрукова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar