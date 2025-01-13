«Руины могут обнажиться»: Потерявшая сына Ирина Безрукова рассказала, как переносит горе
Ирина Безрукова рассказала, как переносит потерю сына Андрея
Ирина Безрукова с покойным сыном Андреем. Обложка © VK / Ирина Безрукова
Популярная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова потеряла любимого сына Андрея десять лет назад. Однако, несмотря на большой срок, звезда продолжает нести горе в сердце. Она до сих пор затрудняется ответить, лечит ли время.
«Время, конечно, сглаживает. Это похоже на пустыню, которая медленно заносит старый город. Но стоит копнуть... или если ветер меняет направление, руины могут обнажиться», — поделилась Безрукова.
В беседе с kp.ru она подчеркнула, что порой чувствует, будто бы уже всё позади, но одно воспоминание, одно фото или музыка заставляют вновь переживать угасшие чувства. Артистка также отметила, что со временем приходит принятие пережитого, однако до конца жизни невозможно будет смериться с горем.
Ранее Ирина Безрукова раскрыла, как готовится к ролям в театре. Кстати, в конце минувшего года звезду неожиданно позвал замуж молодой продюсер.