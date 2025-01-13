«Руины могут обнажиться»: Потерявшая сына Ирина Безрукова рассказала, как переносит горе

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова потеряла любимого сына Андрея десять лет назад. Однако, несмотря на большой срок, звезда продолжает нести горе в сердце. Она до сих пор затрудняется ответить, лечит ли время.

«Время, конечно, сглаживает. Это похоже на пустыню, которая медленно заносит старый город. Но стоит копнуть... или если ветер меняет направление, руины могут обнажиться», — поделилась Безрукова.