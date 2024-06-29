Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 19:18

"Почерпнуть манеры и характер": Ирина Безрукова раскрыла, как готовится к ролям в театре

Ирина Безрукова рассказала, что смотрит на характер героя при подготовке к роли

Актриса Московского губернского театра Ирина Безрукова, которая сейчас задействована в двух спектаклях "Бесконечный апрель" и "О чём плачут мужчины, или Репетиция банкета" рассказала о том, как готовится к ролям и откуда берёт вдохновение. Сначала она внимательно изучает произведение, по которому ставят пьесу.

"Для того, чтобы войти в персонажа, нужно понять, что нам автор говорит про героя. Из текста можно почерпнуть не только его характер, но и манеры, а также действия. Если эта постановка основана на романе, то обязательно смотрим на первоисточник", — делится своим методом актриса с интернет-изданием Regions.

Восемь секретов красоты: Актриса Безрукова рассказала, как выглядеть на 20 лет моложе
Восемь секретов красоты: Актриса Безрукова рассказала, как выглядеть на 20 лет моложе
Если у современной пьесы нет произведения, то, по совету Безруковой, нужно обратиться к автору, чтобы узнать побольше о герое и его предполагаемой судьбе вне рамок произведения. Также актриса рассказала, что постоянно наблюдает за людьми, подмечая интересные жесты и манеры. Эти детали могут пригодится при разработке образа героя.

К спектаклю, по словам артистки, готовится вся труппа, включая звуковиков и световиков.

Актриса Ирина Безрукова раскрыла, кто сейчас занимает её сердце
Актриса Ирина Безрукова раскрыла, кто сейчас занимает её сердце

Ранее Ирина Безрукова заявила о принятии профстандарта для тифлокомментаторов. По её словам, комментирование постановок для незрячих использовалось во многих учреждениях, но направление не имело никакого стандарта. Сама актриса активно участвовала в разработке и принятии соответствующих критериев для работы тифлокомметаторов.

Обложка ©

VK/Ирина Безрукова

Нигина Азамова
  • Новости
  • Ирина Безрукова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров