"Почерпнуть манеры и характер": Ирина Безрукова раскрыла, как готовится к ролям в театре
Ирина Безрукова рассказала, что смотрит на характер героя при подготовке к роли
Актриса Московского губернского театра Ирина Безрукова, которая сейчас задействована в двух спектаклях "Бесконечный апрель" и "О чём плачут мужчины, или Репетиция банкета" рассказала о том, как готовится к ролям и откуда берёт вдохновение. Сначала она внимательно изучает произведение, по которому ставят пьесу.
"Для того, чтобы войти в персонажа, нужно понять, что нам автор говорит про героя. Из текста можно почерпнуть не только его характер, но и манеры, а также действия. Если эта постановка основана на романе, то обязательно смотрим на первоисточник", — делится своим методом актриса с интернет-изданием Regions.
Если у современной пьесы нет произведения, то, по совету Безруковой, нужно обратиться к автору, чтобы узнать побольше о герое и его предполагаемой судьбе вне рамок произведения. Также актриса рассказала, что постоянно наблюдает за людьми, подмечая интересные жесты и манеры. Эти детали могут пригодится при разработке образа героя.
К спектаклю, по словам артистки, готовится вся труппа, включая звуковиков и световиков.
Ранее Ирина Безрукова заявила о принятии профстандарта для тифлокомментаторов. По её словам, комментирование постановок для незрячих использовалось во многих учреждениях, но направление не имело никакого стандарта. Сама актриса активно участвовала в разработке и принятии соответствующих критериев для работы тифлокомметаторов.