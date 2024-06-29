"Почерпнуть манеры и характер": Ирина Безрукова раскрыла, как готовится к ролям в театре

Актриса Московского губернского театра Ирина Безрукова, которая сейчас задействована в двух спектаклях "Бесконечный апрель" и "О чём плачут мужчины, или Репетиция банкета" рассказала о том, как готовится к ролям и откуда берёт вдохновение. Сначала она внимательно изучает произведение, по которому ставят пьесу.

"Для того, чтобы войти в персонажа, нужно понять, что нам автор говорит про героя. Из текста можно почерпнуть не только его характер, но и манеры, а также действия. Если эта постановка основана на романе, то обязательно смотрим на первоисточник", — делится своим методом актриса с интернет-изданием Regions.

Если у современной пьесы нет произведения, то, по совету Безруковой, нужно обратиться к автору, чтобы узнать побольше о герое и его предполагаемой судьбе вне рамок произведения. Также актриса рассказала, что постоянно наблюдает за людьми, подмечая интересные жесты и манеры. Эти детали могут пригодится при разработке образа героя.

К спектаклю, по словам артистки, готовится вся труппа, включая звуковиков и световиков.