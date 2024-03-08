Актриса Ирина Безрукова раскрыла, кто сейчас занимает её сердце

Российская актриса Ирина Безрукова поделилась откровенными подробностями личной жизни. Звезда киноэкранов призналась, что в настоящий момент не испытывает чувств к кому-либо, выступая против отношений без любви. Об этом исполнительница ролей рассказала порталу "Страсти".

"В данный момент я не влюблена, и моё сердце свободно. А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла", — уверена Безрукова.

Также артистка поразмышляла об образе идеального мужчины. Ухажёру следует быть не только надёжным, весёлым и добрым человеком, который не перекладывает на чужих свои проблемы. С ним женщина должна ещё и чувствовать себя любимой, поделилась звезда. Здоровые отношения актриса сравнила с пазлом, где все детали совпадают друг с другом.