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8 марта, 01:26

Актриса Ирина Безрукова раскрыла, кто сейчас занимает её сердце

Актриса Ирина Безрукова призналась, что её сердце свободно

Ирина Безрукова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_bezrukova_official

Ирина Безрукова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_bezrukova_official

Российская актриса Ирина Безрукова поделилась откровенными подробностями личной жизни. Звезда киноэкранов призналась, что в настоящий момент не испытывает чувств к кому-либо, выступая против отношений без любви. Об этом исполнительница ролей рассказала порталу "Страсти".

"В данный момент я не влюблена, и моё сердце свободно. А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла", — уверена Безрукова.

Также артистка поразмышляла об образе идеального мужчины. Ухажёру следует быть не только надёжным, весёлым и добрым человеком, который не перекладывает на чужих свои проблемы. С ним женщина должна ещё и чувствовать себя любимой, поделилась звезда. Здоровые отношения актриса сравнила с пазлом, где все детали совпадают друг с другом.

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А вот балерина Анастасия Волочкова назвала творчество самой большой любовью в своей жизни. При этом знаменитость всё ещё ищет мужчину мечты, не желая, впрочем, дарить ему детей.

Илья Пушкарев
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