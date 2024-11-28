На 24 года младше: Ирину Безрукову неожиданно позвал замуж молодой продюсер

На одном из светских мероприятий 35-летний продюсер Георгий Иващенко сделал предложение руки и сердца известной актрисе Ирине Безруковой, сообщает Star Hit. Этот неожиданный жест был частью его проекта «ШБ-шоу», и, несмотря на разницу в возрасте в 24 года, актриса была приятно удивлена и даже позволила себе немного пофлиртовать.

Ирина, с улыбкой комментируя ситуацию, отметила: «Боже мой, что происходит? Посмотрите на этого кавалера! Можно я вас поцелую?! Вы такой очаровательный! Размер кольца великоват. Я не ваша Золушка, наверное, но мне было так приятно! Вы меня так порадовали! Девчонки, я отказала такому парню, представляете?!».

Эта ситуация напомнила Безруковой о другом ярком предложении, которое она получила в молодости. Ведя мероприятие во Дворце спорта в Ростове-на-Дону, она столкнулась с молодым человеком, который заявил, что сразу бы на ней женился. Ирина решила пошутить, сказав, что, возможно, она ему не подходит из-за своего опыта. Юноша, не смутившись, ответил, что готов её «исправить». Этот трогательный момент навсегда остался в её памяти.

За свою жизнь Ирина Безрукова получила множество предложений, но приняла только два из них. Её первым мужем стал актёр Игорь Ливанов, а вторым — Сергей Безруков. С 2015 года актриса свободна от брачных уз, но это не значит, что она одинока. Безрукова продолжает радоваться жизни и не исключает возможности новых отношений.

Ирина Владимировна, несмотря на свой жизненный опыт и два замужества, остаётся открытой к новым знакомствам и приключениям. Лёгкость и чувство юмора делают её не только популярной актрисой, но и человеком, который всегда готов к новым сюрпризам.