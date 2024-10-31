«Полное подчинение»: Безруков раскрыл секрет счастливой семейной жизни с Матисон

Сергей Безруков откровенно рассказал о своих отношениях с женой Анной Матисон. Актёр снимается практически в каждом проекте супруги и не стесняется заявлять на широкую аудиторию, что находится в полном подчинении.

В частности, артист сыграл главную роль в сериале про легендарного адвоката Плевако, где режиссёром выступила его супруга. Он вспомнил, как учил калмыкские танцы и старался выполнять все требования жены на площадке. Несмотря на звёздный статус, любимец публики не спорит с Матисон в ходе съёмок и не изменяет сценарий.

«У меня полное подчинение», — признался исполнитель в беседе с сайтом MK.ru.

В свою очередь Матисон заявила, что она очень строгий режиссёр, но это не распространяется на её супруга. Порой она даже отказывается от проектов, где для Безрукова нет роли. Это сознательный выбор режиссёра, поскольку любимый заводит её и вдохновляет.

«Мне вообще кажется, что совместная работа — это главный момент влюблённости: ты восхищаешься человеком в его работе. Это у нас взаимно», — рассказала Матисон.