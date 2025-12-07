«Люблю, твоя Ма...»: Ирина Безрукова написала душераздирающее «письмо» погибшему сыну

Актриса Ирина Безрукова обратилась с трогательными словами к своему трагически погибшему сыну Андрею. Молодой человек умер в 25 лет при загадочных обстоятельствах в 2015 году. Актриса все эти годы не может отпустить боль утраты, в чём не раз признавалась журналистам. В день рождения сына она разместила в соцсети душераздирающий пост и прикрепила совместные фото с Андреем.

Ирина Безрукова с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_bezrukova_official

«Особенный день для меня. День Рождения моего сына Андрюши. Самого любимого, светлого, доброго, чистого, справедливого и мудрого мальчика. Не знаю, как я заслужила и заслужила ли, что меня выбрала такая чистая ангельская душа, поскольку ребёнок был необыкновенный… С Днём Рождения, мой ангел, люблю, твоя Ма...», — написала Безрукова.

Она добавила, что юноша был «чище, мудрее и лучше многих взрослых». По её словам, за свою недолгую жизнь Андрей не совершил ни одной «серьёзной ошибки», он много помогал другим, всегда поддерживал, утешал, мог рассмешить и был «духовным примером». В заключении Безрукова написала, что ей теперь остаётся только стараться соответствовать.

Ранее Ирина Безрукова уже говорила, что время не лечит, оно может лишь сгладить переживания от потери близкого человека. По её словам, тоска и горе навсегда поселяются в сердце. Андрей появился на свет в первом браке актрисы с Игорем Ливановым. Сейчас Ирине Безруковой 60 лет. Андрей был её единственным ребёнком. Второй её брак с Сергеем Безруковым продлился 15 лет, но детьми пара не обзавелась и распалась в 2015 году — тогда же, когда погиб Андрей.