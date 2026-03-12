Владимир Путин
12 марта, 09:16

В РПЦ заявили, что грех уныния стоит в одном ряду с убийством и воровством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Уныние в православии приравнивается к убийству и воровству — этот грех лишает человека надежды и разрушает душу. Об этом «Абзацу» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

По словам священника, уныние входит в число смертных грехов наравне с тяжкими преступлениями. Оно опустошает человека внутренне, лишает сил бороться с трудностями и ведёт к деградации во всех сферах жизни.

«Есть грехи смертные: убийство, прелюбодеяние, воровство, пьянство. И уныние тоже входит в их число. Это такой же страшный грех, потому что он лишает человека надежды на милосердие Божие», — пояснил Ильяшенко.

Отвечая на вопрос о посмертной судьбе унывающего, протоиерей подчеркнул, что всё зависит от покаяния. Бог — праведный судья, но и милостивый. Если человек кается, Господь прощает.

Астрофизик 7 минут провёл в «загробном мире», пережив клиническую смерть
Ранее в церкви объяснили, когда кредит может стать грехом. По словам священника, под вопрос следует ставить не само заимствование, а цель, на которую потребовались деньги, ведь это потенциально может как разрушить семью, так и укрепить.

