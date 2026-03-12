Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 08:19

«Я столько лет мечтала»: Бабкина «вывела Пушкина» на сцену своего театра

Бабкина назвала спектакль о Пушкине признанием в любви поэту

Обложка © Пресс-служба Театра «Русская песня»

Обложка © Пресс-служба Театра «Русская песня»

Надежда Бабкина много лет мечтала увидеть Александра Пушкина в афише театра «Русская песня», и вот, к 225-летию со дня рождения поэта это наконец произошло — на сцене появился спектакль «Ай да Пушкин! Ай да…!».

В интервью Life.ru артистка подчеркнула, что для труппы это не просто новая постановка, а настоящее признание в любви классику.

Стихи Пушкина, проза Чехова, строки Ахматовой: Как великие русские классики чувствовали весну
Стихи Пушкина, проза Чехова, строки Ахматовой: Как великие русские классики чувствовали весну

«Это не просто спектакль, это наше признание в любви поэту. Потому что для любого артиста прикоснуться к его строкам — это огромное счастье и ответственность», — сказала Надежда Георгиевна.

Фото © Пресс-служба Театра «Русская песня»

Фото © Пресс-служба Театра «Русская песня»

Она уверена, что Пушкин органично соединяется с народной песней, потому что сам вырос из глубины фольклорной культуры. По словам Бабкиной, сказки, песенки и прибаутки Арины Родионовны помогли поэту услышать душу народа и передать её в своих строках. Именно поэтому в театре «Русская песня» почувствовали с Пушкиным особое родство. Как отметила Бабкина, здесь народная традиция соединяется с современной драмой, визуальными эффектами, цирковым искусством и кукольным театром, рождая собственное прочтение классики.

Фото © Пресс-служба Театра «Русская песня»

Фото © Пресс-служба Театра «Русская песня»

Сама она играет в постановке Наину и называет эту роль настоящим исследованием — истории о красоте, гордыне, боли и запоздалой страсти. Отдельно Бабкина поблагодарила режиссёра Дмитрия Петруня, которому удалось собрать мощную команду и превратить спектакль в зрелищное действие с масштабными трюками и почти сказочной атмосферой.При этом главной силой постановки она считает не внешние эффекты, а реакцию публики. По словам артистки, зрители плачут в зале, потому что спектакль «за душу берёт», а именно это, уверена Бабкина, сегодня особенно важно — вселять в людей надежду и заставлять сердце откликаться на великую пушкинскую правду.

Тест: Слабо отгадать всех барышень, с кем Пушкин крутил шашни? Такого вы точно не знали о поэте!
Тест: Слабо отгадать всех барышень, с кем Пушкин крутил шашни? Такого вы точно не знали о поэте!

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Надежда Бабкина
  • Александр Пушкин
  • Театр
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar