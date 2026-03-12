Силовики провели обыск в квартире московской журналистки Юлии Морозовой

В столице России утром прошёл обыск в квартире журналистки Юлии Морозовой. Адвокат Наталия Тихонова подтвердила факт визита силовиков, однако причины действий пока не раскрыты. Об этом она рассказала «Осторожно, новости».

Обыск прошёл в московской квартире Юлии Морозовой в утренние часы. Журналистка до сих пор не связалась с адвокатом или СМИ. Сейчас неизвестно, с чем именно связаны действия правоохранителей.

Морозова ранее сотрудничала с различными изданиями, ведёт утреннее шоу BLACK2WHITE на Радио ENERGY вместе с Леной Абитаевой и Саймоном. Помимо журналистики, она работает диджеем и актрисой, также участвовала в показах мод — недавно на московской неделе моды демонстрировала одежду бренда SHAPOVALOVA. Журналистка сочетает работу в медиа и участие в индустрии моды, выступая на подиуме и в шоу.

Ранее бывший корреспондент американской газеты The New York Times и агентства Bloomberg, независимый геополитический аналитик Джон Вароли заявил, что в случае возвращения в США ему может грозить длительное тюремное заключение. По словам эксперта, наказание может достигать 20 лет лишения свободы. Он связывает это со своими публичными заявлениями и поддержкой российской позиции.