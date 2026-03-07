Бывший корреспондент американской газеты The New York Times и агентства Bloomberg, независимый геополитический аналитик Джон Вароли заявил, что в случае возвращения в США ему может грозить длительное тюремное заключение. Об этом он рассказал во время выступления на Невском форуме друзей России.

По словам эксперта, наказание может достигать 20 лет лишения свободы. Он связывает это со своими публичными заявлениями и поддержкой российской позиции.

«Если я поеду обратно в Америку, меня ждёт в лучшем случае нищета, а в худшем — 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу», — сказал Вароли.

Он также резко раскритиковал политику Вашингтона. Аналитик считает, что американские власти игнорируют нормы права и ведут противостояние с Россией. Он назвал противостоящие РФ страны «западным рейхом», цель которого — полностью покорить и уничтожить нашу страну.

С 2019 года Вароли включён в «чёрный список» в США из-за сотрудничества с российскими СМИ. Он покинул страну и уже около года живёт в России. Журналист считает своей задачей участие в информационном противостоянии и борьбу с дезинформацией.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский и его сообщники поддерживают натуральных нацистов. При этом киевский диктатор очень близок к Израилю.