Регион
12 марта, 09:58

Губернатор Тульской области объяснил задымление над метзаводом

Обложка © Telegram / Тульские известия | Регион 71

В Туле местные жители стали свидетелями появления густого облака дыма, которое накрыло район Косогорского металлургического завода. Ситуацию разъяснил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что никаких внештатных ситуаций на предприятии не зафиксировано, производственный цикл продолжается в обычном порядке.

«Наблюдаемое облако дыма является следствием технологического процесса», — успокоил Миляев горожан.

Он также отметил, что экологическая ситуация в районе остаётся стабильной и безопасной. Губернатор также подчеркнул, что работа автоматизированного экологического поста не выявила никаких превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Ранее Life.ru писал о трагедии на Ямале, где при обрушении грунта в котловане погибли двое рабочих. Мужчины выполняли замену труб теплоснабжения, когда замёрзшая земля обрушилась с высоты около четырёх метров. Спасатели оперативно извлекли их из-под завалов, однако травмы оказались смертельными. Расследование причин ЧП продолжается.

Вероника Бакумченко
