Губернатор Тульской области объяснил задымление над метзаводом

В Туле местные жители стали свидетелями появления густого облака дыма, которое накрыло район Косогорского металлургического завода. Ситуацию разъяснил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что никаких внештатных ситуаций на предприятии не зафиксировано, производственный цикл продолжается в обычном порядке.

«Наблюдаемое облако дыма является следствием технологического процесса», — успокоил Миляев горожан.

Он также отметил, что экологическая ситуация в районе остаётся стабильной и безопасной. Губернатор также подчеркнул, что работа автоматизированного экологического поста не выявила никаких превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

