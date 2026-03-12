В Иркутской области сгорела школа. Происшествие случилось в Эхирит-Булагатском районе. Об этом сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своём Telegram-канале.

В Иркутской области полностью сгорело здание школы. Видео © Telegram / Геннадий Осодоев

«У нас в Серафимовске случилась беда. Сгорела Байтогская школа», — написал мэр.

По данным МЧС, открытое горение ликвидировали в 06:15 по местному времени. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Казани. Огонь охватил склад по производству косметики и парфюмерии. Площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Для тушения привлекали 84 специалиста и 25 единиц техники.