Крупный пожар охватил склад косметики и парфюмерии в Казани
Пожарные расчёты полностью потушили открытое горение на складе по производству косметики и парфюмерии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Возгорание произошло утром на улице Родины. Площадь пожара достигла трёх тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
В тушении были задействованы 84 специалиста Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц спецтехники. Огнеборцы работали в условиях сильного задымления: было подано семь стволов РСК-50, в зоне задымления работали семь звеньев газодымозащитной службы. Для обеспечения бесперебойной подачи воды пожарные задействовали гидрант, расположенный в 140 метрах от места происшествия.
