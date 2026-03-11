Крупный пожар охватил склад косметики и парфюмерии в Казани

Пожарные расчёты полностью потушили открытое горение на складе по производству косметики и парфюмерии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло утром на улице Родины. Площадь пожара достигла трёх тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

В тушении были задействованы 84 специалиста Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц спецтехники. Огнеборцы работали в условиях сильного задымления: было подано семь стволов РСК-50, в зоне задымления работали семь звеньев газодымозащитной службы. Для обеспечения бесперебойной подачи воды пожарные задействовали гидрант, расположенный в 140 метрах от места происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время пожара в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек. Полиция не исключает, что поджог был умышленным. Точную причину пожара определят только после завершения расследования.