Регион
11 марта, 03:59

Мужчина сгорел во время пожара в тёплой остановке в Якутске

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Якутске из-за пожара в тёплой остановке погиб мужчина. Трагедия случилась вечером 10 марта на улице Дзержинского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Произошло возгорание тёплой остановки по ул. Дзержинского. Огнем повреждено 3,5 кв.м», — указано в сообщении прокуратуры.

Мужчина погиб в пожаре на остановке в Якутии. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Обгоревшего человека нашли после того, как потушили возгорание. Пострадавшего с тяжёлыми ожогами увезли в больницу. К несчастью, мужчина скончался. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все детали инцидента и устанавливают, что стало причиной возгорания.

В Зеленограде при пожаре в квартире погибли двое мужчин
