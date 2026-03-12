Подаренный на 8 Марта букет чуть не убил жительницу Красноярска — причина вас шокирует

Жительница Красноярска оказалась на грани жизни и смерти из-за букета лилий, подаренного на 8 Марта. Цветы спровоцировали опасную реакцию с ранее введённым ботоксом, вызвав у женщины отёк Квинке. Данную информацию передали в Краевой клинической больнице, где спасли пациентку.

Женщина поступила в приёмное отделение в тяжёлом состоянии с быстро прогрессирующим отёком мягких тканей лица и шеи, что создавало угрозу асфиксии. Дежурная бригада незамедлительно начала интенсивную терапию, благодаря чему пациентку удалось стабилизировать.

В ходе сбора анамнеза выяснилось, что реакция развилась после контакта с лилиями, находившимися в помещении. При этом ранее непереносимости цветов у женщины не было. Также установлено, что за несколько дней до инцидента ей проводились косметологические инъекции ботулотоксина, которые до этого переносились хорошо.

«В данном случае мы имеем дело не с перекрёстной аллергической реакцией (когда аллергены имеют сходную структуру, например, берёза и яблоко), а с совокупным действием гистаминолибераторов. Препараты ботулотоксина и компоненты лилий могут выступать как либераторы гистамина — вещества, способствующие высвобождению гистамина из тучных клеток. По отдельности каждый из факторов мог не вызывать клинических проявлений, но их сочетание привело к суммации эффекта и развитию острого ангиоотёка», — сказала врач-аллерголог ККБ Ольга Ищенко.

Специалисты подчёркивают, что после любых вмешательств с введением чужеродных веществ иммунная система может реагировать на привычные раздражители иначе. Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, она готовится к выписке.

Ранее жительница Москвы получила химический ожог лица после домашнего бьюти-вечера с использованием крема со змеиным ядом и маски для волос с никотиновой кислотой. Она предполагает, что ожог мог возникнуть из-за смешения компонентов: никотиновая кислота с волос стекла на лицо, вступив в реакцию с кремом.