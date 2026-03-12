Россия и Намибия подпишут ряд соглашений на бизнес-форуме в Виндхуке

Завтра, 13 марта, в Виндхуке в рамках 11-го заседания Межправительственной комиссии России и Намибии пройдёт бизнес-форум. Основная цель — расширение двустороннего экономического сотрудничества и обсуждение новых инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресса.

Форум организован по инициативе Намибии и по поручению Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства России и полномочного представителя президента в ДФО. Соорганизаторами выступят министерство международных отношений и торговли Намибии, Совет по содействию инвестициям (NIPDB), Торгово-промышленная палата Намибии, а также АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Фонд Росконгресс.

«Российская Федерация — одна из стран, которая твердо занимала позицию поддержки Намибии в период освободительной войны. Мы и сегодня следуем курсу на сохранение и упрочение дружеских отношений между Россией и Намибией. В этом году по предложению намибийской стороны мы организуем бизнес-форум, на котором планируется обсудить возможности взаимодействия в агропромышленном комплексе, логистике, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также вопросы технологического партнёрства и развития человеческого капитала. Уверен, что форум даст новый импульс для укрепления двусторонних связей наших стран», — заявил Трутнев.

Участники обсудят практическое взаимодействие в сферах торговли, энергетики, геологоразведки, логистики, агропромышленного комплекса, высоких технологий и развития человеческого капитала. Для представителей бизнеса будет организована биржа деловых контактов.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что сотрудничество охватывает недропользование, сельское хозяйство, энергетику и образование, а бизнес-форум приобретает дополнительную актуальность на фоне активного взаимодействия стран в международных организациях и безвизового режима, действующего с 2021 года.

Министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи отметила, что форум и работа Межправительственной комиссии знаменуют переход к современному экономическому партнёрству. Намибия приглашает российские компетенции для переработки полезных ископаемых, развития устойчивого сельского хозяйства и логистики, чтобы сотрудничество приносило ощутимое процветание народам обеих стран.

Ранее стала известна деловая программа Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2026». Мероприятие пройдёт 22-24 мая сразу в двух городах — в Благовещенске и Хэйхэ. Повестка форума созвучна намерениям Москвы и Пекина углубить двустороннее сотрудничество.