В ГД хотят говорить со школьниками о диетах и расстройствах пищевого поведения

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили дополнить программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» темой профилактики расстройств пищевого поведения (РПП). Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова подготовили Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков. Подробности документа узнало РИА «Новости».

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" отдельной темы, посвящённой профилактике расстройств пищевого поведения», — указано в тексте.

Авторы законопроекта настаивают на запуске специального обучающего курса для преподавателей. Готовить материалы для него будут врачи-психиатры, клинические психологи и диетологи. Уроки планируют построить так, чтобы школьники научились замечать тревожные сигналы организма, перестали комплектовать из-за внешности и поняли, как ненастоящие картинки в соцсетях разрушают самооценку.

В случае реализации инициативы, как считают её разработчики, можно будет говорить о системной ранней профилактике опасного недуга и улучшении осведомлённости как учеников, так и преподавателей. Особый акцент авторы делают на том, что беседы о пищевых расстройствах критически важны именно в школьной среде, ведь первые признаки заболевания чаще всего дают о себе знать в детском и подростковом периоде.

«Разговоры о важном» — это действительно нужные и полезные занятия, на которых поднимаются темы, имеющие огромное значение для подрастающего поколения. Так, в феврале в школах и колледжах страны прошёл урок, посвящённый Дню российской науки. Ребятам рассказали об истории великих открытий и современных технологиях, предложив задуматься о том, есть ли у знаний границы. Младшие школьники пробовали себя в роли изобретателей, а старшеклассники обсуждали вопросы научной этики и ответственности учёных.